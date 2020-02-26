Объявившую о завершении карьеры Марию Шарапову заподозрили в беременности

Мария Шарапова уже продолжительное время живет за границей. Ее не раз признавали одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. В прошлом году она приобрела роскошный особняк у океана в США. Теперь теннисистка постепенно делает там ремонт. Однако неожиданно экс-первая ракетка мира объявила, что завершает карьеру в большом спорте. Спустя 28 лет и пять титулов на турнирах Большого шлема, она отошла от игры.

больше по теме Мария Шарапова в платье с открытой спиной вышла в свет со своим возлюбленным Известная спортсменка произвела фурор в ярком образе.

В новом интервью Мария вспомнила, как первые еще маленькой оказалась на корте с отцом и как прошла тернистый пусть к званию чемпионки.

«Одним из ключей к моему успеху было то, что я никогда не оглядывалась назад и никогда не смотрела вперед. Я верила, что если продолжала бы преодолевать все, я могла бы отправиться в невероятное место. Но нет никакого мастерства в теннисе — вы должны просто прислушиваться к требованиям судьи, пытаясь успокоить эти непрекращающиеся мысли в глубине души», — отметила спортсменка.

По словам девушки, в августе прошлого года она перед выходом на корт оценивала свое состояние, так как старые травмы давали о себе знать. Шарапова напомнила, что несколько раз травмировала плечо. Еще в 2008 году она перенесла первую операцию. В последние годы теннисистка стала реже играть, об этом пишет Vogue. Однако в Сети появились слухи, что 32-летняя Мария покидает спорт не из-за травм, а в силу беременности. Уже длительное время она строит отношения с одним из самых завидных женихов Англии Алексом Гилксоном.

Недавно на заветном пальчике спортсменки поклонники заметили кольцо, похожее на помолвочное. А потом она стала одеваться в мешковатую одежду, будто пряча фигуру. Накануне Шарапова предстала в темной вязаной кофте и зеленых брюках свободного кроя с высокой талией. То ли наряд сыграл с девушкой злую шутку, то ли она действительно находится в интересном положении. «Вас можно поздравить?», — стали интересоваться пользователи Сети. Однако пока информацию о беременности Мария не подтвердила.