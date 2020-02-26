Серебро от Ольги Серябкиной: в России может появиться продукция певицы

В распоряжении «Агентства городских новостей» оказалась документация, согласно которой популярная певица подала заявку на регистрацию бренда «Ольга Серябкина». В соответствии с классификацией, в которой регистрируется товарный знак, с таким названием можно выпускать косметику и продукты питания, а также нижнее белье, серебро, стразы, открывать бани, сауны и массажные салоны.

Кстати, и свое творчество экс-участница коллектива Serebro теперь представляет под настоящим именем. В своем инстаграме не так давно певица объявила, что отказалась от любых псевдонимов и отныне продолжит карьеру как Ольга Серябкина.

«Они [псевдонимы] никогда не влияли на мое внутреннее состояние, но не полностью его отражали. Поэтому сейчас я хочу стереть все грани и быть собой на все 100%. Где бы я не находилась: дома, на сцене, на студии — я — это я. OLGA SERYABKINA», — объявила певица.

До этого момента звезда строила сольную карьеру под псевдонимом MOLLY.