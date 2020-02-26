«Все может быть»: 66-летняя Степаненко не ставит крест на своей личной жизни

Юмористка Елена Степаненко, которая полтора года назад развелась с сатириком Евгением Петросяном после 33 лет счастливой семейной жизни, призналась, что у нее сейчас нет любимого человека. При этом у нее есть сразу несколько подружек. С одной они вместе уже 45 лет. Как считает бывшая жена сатирика, ей пока рано ставить крест на личной жизни. Сейчас звезде, напомним, 66 лет.

«Пути Господни неисповедимы. Все может быть. Но с учетом того, что происходит, мне кажется невозможным, чтобы кто-то взял и появился в моей жизни сейчас. Еще очень рано, мало времени прошло». Елена Степаненко

При этом Елена Степаненко отметила, что у нее была большая жизнь с одним человеком. По ее словам, у них были полноценные отношения. Они жили в любви, согласии, взаимопонимании и честности.

Как добавила бывшая жена сатирика, их отношения с мужем сегодня уже в прошлом. В ее жизни за последнее время случилось много негатива. Все отрицательные эмоции она собрала в пакетик и сказала, что это неправда, сообщает портал wday.ru.