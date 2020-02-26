Беременная Шубская сфотографировала сына за просмотром хоккея

Беременная Анастасия Шубская запечатлела полуторагодовалого сына в алой толстовке и джинсах за просмотром хоккея. Дочка ныне покойной актрисы Веры Глаголевой не скрывает: наследник Александра Овечкина растет маленьким болельщиком. Помимо того, что модель водит сына на ледовую арену, где кроха может вживую наблюдать за игрой, малыш также сморит хоккей и на большом плазменном экране.

Как уже писал портал Teleprogramma.pro, мама Анастасии Шубской еще при жизни полностью одобрила выбор дочери, когда та проявила симпатию к прославленному хоккеисту. По словам Овечкина, он также с большим уважением относился к теще. Вера Глаголева во всем поддерживала зятя, радуясь его спортивным достижениям и победам.

Младшая дочь актрисы вышла замуж за Александра за год до смерти своей именитой мамы. Веры Глаголевой не стало в августе 2017 года. Она так и не успела увидеть внука Сережу.

К слову, после празднования Дня защитника Отечества Анастасия Шубская подтвердила информацию о том, что она готовится во второй раз стать мамой. На личной страничке в Instagram девушка опубликовала свежие снимки из недавней студийной фотосессии, представ перед объективом фотокамеры с заметно округлившимся животиком.