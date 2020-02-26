«Невозможно не улыбнуться»: Решетова запечатлела игры Тимати с четырехмесячным сыном

Анастасия Решетова не так давно стала мамой. Она подарила возлюбленному рэперу Тимати сына Ратмира. Рожать девушка предпочла в России. В волнующий момент рядом с ней находился ее избранник, а также его мама Симона Юнусова.

Модель вскоре вернулась к работе. Она успешно совмещает бизнес-дела и материнство. За минувшие четыре месяца пара даже успела впервые свозить ребенка к океану.

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Сейчас Решетова регулярно занимается с наследником плаванием в бассейне. Иногда к ним в гости приходит дочь Тимати от прошлых отношений Алиса. Пятилетняя девочка быстро подружилась с маленьким братом. Недавно она с ним провела выходной.

Поклонники стали подозревать, что рэпер меньше времени стал уделять дочке. Однако Симона утверждает, что в их семье царит идиллия. Так накануне Анастасия запечатлела игры своего возлюбленного с малышом.

На снимках Тимати держит на руках мальчика и приближает к лицу, словно сейчас подкинет в воздух. Ратмир в этот момент улыбается.

«С папочкой чувствую себя суперменом», — написала модель.

Многих поклонников умилили трогательные фото. «Невозможно не улыбнуться при взгляде на эти фотографии! Идиллия», «Боже, какое счастье иметь такого малыша», «Какой сладкий малыш», «Как приятно смотреть такие фото! Тимати прекрасный отец!», «Какой супергерой! Хорошо на ручках у папы», — прокомментировали пост подписчики.