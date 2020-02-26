«Мой сын не от Лиепы»: Семеняка рассказала об отце своего единственного ребенка

Балерина узнала о том, что беременна, когда находилась в Греции.

Балерина Большого театра Людмила Семеняка в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала об отце своего единственного ребенка. Молодому человеку сейчас 31 год. Отца своего сына Ивана она тщательно скрывает от общественности. Пресса ранее писала, что отцом ребенка является ее бывший муж артист балета Андрис Лиепа.

«Мой сын не от Лиепы. Многие считают, что это ребенок моего последнего мужа Андриса, но это не так. Помню, что была в Греции на гастролях, когда узнала о беременности. Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни. Отец ребенка всегда знал, что у него есть сын. Просто у него другая семья. Я не захотела делать несчастным другого человека и рушить семью. Его жена не знает, что у него ребенок на стороне. Об этом вообще в курсе единицы». Людмила Семеняка

Как отметила Семеняка, бывший муж Андрис Лиепа всегда заботился о ее сыне.

«Андрис буквально задарил его игрушками. Он очень тепло всегда к нему относится. Сын сейчас работает в пресс-службе Большого театра. Я надеюсь, что скоро у него будут дети и я стану бабушкой», — заявила Семеняка.

Отметим, что сын балерины также появился в студии программы. Про отца он знает и с ним общается.