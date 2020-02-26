В Сеть просочилось тайное фото свадебного платья Азизы

Певица Азиза Мухамедова в свои 55 лет впервые решила официально выйти замуж, причем со свадьбой и белым платьем. Церемонию бракосочетания звезда планировала провести тайно, однако пронырливым журналистам удалось об этом узнать. Платье российско-узбекской артистки тоже стало достоянием общественности.

Азизу откровенно расстроило известие о том, что ее предстоящее бракосочетание рассекретили.

«Уже много раз говорила о торжестве. И в результате все срывалось. Хотела рассказать уже по факту, после официальной регистрации», — рассказала она «Собеседнику».

По данным издания, которое сослалось на своих инсайдеров, избранник Мухамедовой – питерский предприниматель, с которым звезда состоит в отношениях уже около 10 лет. Пара планировала пойти под венец еще 8 лет назад, но торжество решили отложить. Предстоящая свадьба состоится уже в ближайшее время (предположительно, в марте) в Петербурге.

Как рассказала дизайнер наряда певицы Аника Керимова, платье Азизы будет нестандартным. Вернее, это даже не платье, а комбинезон, на который пристегивается юбка из фатина, расшитая кружевом.