«Спасибо за позорный подарок»: Успенская поблагодарила Собчак за скандальный эфир

66-летняя Любовь Успенская язвительно поблагодарила Ксению Собчак за приглашение на скандальный эфир. Напомним, конфликт между певицей и журналисткой разгорелся после того, как Успенская стала новой героиней «Док-Ток». Стоило лишь Ксении начать разговаривать с Любовью о ее дочери Татьяне, как та возмутилась задаваемыми вопросами. Позже Успенская и вовсе заявила, что Собчак пригласила ее ради хайпа.

24 февраля шансонье отмечала день рождения – певице исполнилось 66 лет. Через Instagram Любовь поспешила обратиться к своим друзьям и поклонникам: она поблагодарила их за поддержку, а также за обилие звонков.

«Я почувствовала такую любовь! Я не могла отвечать на звонки, но прочла сегодня все сообщения. В тяжелые минуты моей жизни я почувствовала вашу преданную руку и сердце, и это незабываемо. Спасибо всем, кто меня вчера поздравил», — высказалась она.

Не могла удержаться Успенская и от грустной иронии. Она поблагодарила также и Ксению Собчак за нерадостный подарок в виде того самого выпуска.

«Отдельное спасибо за позорный подарок – эфир Ксении Собчак», — резюмировала она.

Фолловеры поспешили успокоить Успенскую: они заявили, что певица не выглядела в диалоге с Ксенией позорно. «Любовь, даже не стоит так нервничать из-за интервью с Собчак! Вы-талантливая, и мы вас любим!», — высказались они.