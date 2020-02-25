«Красотка»: Глюкоза восхитила безупречной фигурой в велосипедках Водянову и Кожевникову

Глюкоза в свои 33 года обладает стройной и подтянутой фигурой. Недавно она отдохнула на Мальдивах. Там компанию ей составила Ксения Собчак. Телеведущая сначала любовалась безупречной фигурой подруги, а потом даже рискнула устроить с ней фотосессию на пляже. У Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) есть две дочери: Лидия и Вера. Однако ей успешно удается совмещать карьеру и материнство.

Артистка любит заниматься йогой. Похоже, что после очередных спортивных занятий она решила устроить фотосессию. На новых снимках Глюкоза предстала в велосипедках и белой водолазке без рукавов. Наряд облегал тело певицы, подчеркнув каждый изгиб ее фигуры. Девушка также сделала нюдовый макияж и выпрямила волосы.

«Для того, чтобы поймать вдохновение, нужно раздвинуть границы своего привычного восприятия!» — философски подписала кадры звезда.

Восхитились идеальным телом Глюкозы не только поклонники. «Красотка», — одарила ее комплиментом Мария Кожевникова. Была сражена и модель Наталья Водянова, которая оставила эмоджи с пламенем. Фанаты оказались более многословными. «Какая вы стройная», «Как ты прекрасная», «Это огромный труд быть такой красивой», «Для меня вы, Наталья и Дженнифер Лопес — самые красивые женщины», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что велосипедки стали неактуальны в этом году. Однако многие звезды продолжают их носить. Напомним, что Глюкозу не раз подозревали в пластике. Девушка обвинения опровергает. Она ранее заверяла, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов.