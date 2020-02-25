«Хороша пара»: сына 51-летней Бондарчук приняли за ее молодого возлюбленного

Светлана Бондарчук много лет прожила в браке с режиссером Федором Бондарчуком. В 2016 году они развелись. Теперь звезда кино счастлив с молодой избранницей Паулиной Андреевой. Осенью 2019 года они сыграли пышную свадьбу. А Светлана строит отношения с Сергеем Харченко. Они вместе выходят в свет и ездят в отпуск. Несколько раз бизнесвумен признавалась, что хочет подарить избраннику ребенка. У нее есть один сын от прошлых отношений — Сергей.

Обычно Бондарчук редко показывает семейные кадры, но накануне она опубликовала фото со взрослым наследником. В кадре светская львица в костюме оливкового цвета облокотилась на своего сына. Она улыбается, держа Сергея за руку. Накачанного парня некоторые пользователи Сети приняли ее возлюбленного. «Хороша пара», — написал одни из подписчиков. Однако Светлана дала понять, что это ее кровинка.

«Мой маленький мальчик», — написала она.

Поклонники отметили, что у Сергея глаза матери. «Какой взрослый сын и какая красивая и молодая мама», «Хороший мальчик! И мамуля — золото!», «Светлана, ух какой крепыш. На Федора тоже похож», «Светлана, ощущение, что вы его дочурочка», — стали писать пользователи. Некоторые удивились тому, что Бондарчук давно не показывала и свою дочку Варвару.

Напомним, что Сергею 28 лет. Он состоял в браке с дочерью чемпиона мира по греко-римской борьбе Татьяной Мамиашвили, но в прошлом году они расстались после семи лет отношений. У них есть дети Маргарита и Вера, о которых родители продолжают заботиться вместе.