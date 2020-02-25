«Сын мне не нужен»: Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что сделал все главные вещи в своей жизни к сорока годам. Ведущая стала перечислять, что он успел. По словам фигуриста, он построил дом, посадил дерево. Правда, сына у него нет.

«Сын мне не нужен. У каждого человека есть свои странности. Вот у меня такая. У меня замечательные дочки. Пускай сейчас полетит в меня, но вот такая у меня позиция. Скоро все увидите, все узнаете. Мечтаю о третьей дочке». Алексей Ягудин

Ведущая Алла Довлатова напомнила Ягудину, что вообще-то человек не может решать, кто у него в будущем появится — сын или дочь. «Ты что ли на прямой линии с Богом?» — спросила она фигуриста. «Я атеист», — напомнил спортсмен и ведущий.

Также фигурист высказался о приближающемся сорокалетии. Уже в марте он будет отмечать юбилей. «Даже пока не знаю, как все пройдет. Я не тот человек, который планирует. У нас в семье Таня наперед смотрит. Я только могу загадывать на день или на два вперед. Это восемнадцатилетие потрясно праздновать. С возрастом начинаешь понимать, что эти праздники не нужны. Готовка, беготня. Зачем эта шумиха?» — задался вопросом фигурист.