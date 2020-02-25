Полная ванна малышей: Криштиану Роналду показал, как провел выходные

Знаменитый спортсмен, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду в своем микроблоге в «Инстаграме» разместил фотографию, на которой он вместе со всеми своими детьми принимает ванну. Их у него четверо — 10-летний Криштиану, 3-летние близнецы Ева и Мэтью и их сестра-ровесница Алана Мартина от возлюбленной Роналду — Джорджины Родригес.

«Забавный момент с моими малышами», — подписал футболист снимок.

Многодетный отец довольно часто делится с фолловерами своими семейными кадрами. В сторис Роналду разместил видео своего другого семейного развлечения — как он играет с Джорджиной в бадминтон на площадке перед домом, а дети с удовольствием наблюдают за процессом.