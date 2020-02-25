Звезда «Дома-2» Катя Жужа в свадебном наряде не смогла скрыть округлившися живот

Катя Жужа несколько лет назад вела шоу «Дом-2», но потом у нее испортились отношения с Ксенией Бородиной. Девушка уволилась, так как решила сосредоточиться на личной жизни. Долгое время она встречалась с бизнесменом Олегом Винником, но до брака дело так и не дошло. А в прошлом году стало известно, что звезда «Инстаграма» закрутила роман с сыном миллионера — гонщиком Артемом Маркеловым.

31-летняя Катя 25 февраля сыграла свадьбу. Несмотря на то, что влюбленные уже расписались ранее в Лас-Вегасе, они решили узаконить свой брак, чтобы он был действителен и в России. На этот раз невеста облачилась в белоснежный костюм и атласный топ свободного кроя. Туфли-лодочки с бляшкой и изящный букет завершили образ. Жених предстал в классическом смокинге. Пара обменялась клятвами в ЗАГСе Барвихи, а затем они отправились на банкет.

Примечательно, что гости праздника заметили, что фигура Жужи изменилась. Несмотря на ее наряд, они разглядели округлившийся живот. Как сообщает портал Super, экс-ведущая ждет ребенка от своего избранника. К слову, у нее уже есть 11-летняя дочь Николь от прошлых отношений. Девочка тоже присутствовала на празднике. Более того, она предстала с мамой в одинаковых нарядах.

Поклонники поздравили счастливую невесту. Многие желают ей счастья. Напомним, что ранее Маркелов встречался с Аленой Водонаевой, но их роман был недолгим. Теперь он очарован Катей, которая старше его на шесть лет. Примечательно, что отец жениха — бизнесмен и совладелец группы компаний «1520» — на торжестве не появился.