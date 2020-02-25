«Нужно быть храброй»: Кинжинов посоветовал дочери Алсу забыть скандал на «Голос. Дети»

Таролог Александр Кинжинов посоветовал 10-летней дочери певицы Алсу забыть скандал с подкупом голосов, как страшный сон. Недавно сама артистка стала гостьей нового эпизода «Осторожно, Собчак», где призналась, что действительно приобретала голоса для наследницы, но делала это в рамках обозначенных правил. После этого в медиасреде вновь стали обсуждать возникшую ситуацию.

Бронзовый призер 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов в разговоре с порталом Teleprogramma.pro посоветовал начинающей певице забыть все произошедшее как можно быстрее. Таролог подчеркнул — сама девочка в скандале неповинна, но все равно очень переживает. Касаемо дальнейшей карьеры: произошедшее на «Голосе» в целом на карьере ребенка не отразится.

«У девочки все впереди, и этот некрасивый инцидент будет для нее точкой отсчета и трамплином для дальнейшего взлета, все в ее руках. Нужно быть храброй и сильной , когда идешь по своему пути!» — озвучил итоговый вердикт он.