«Моя боль не утихла»: вдова Игоря Малашенко рассказала, как прожила год без него

В своем инстаграм-блоге светский обозреватель и вдова Игоря Малашенко, Божена Рынска, почтила память своего супруга. Ровно год прошел со дня кончины известного политолога, и Рынска написала, какими стали для нее эти 12 месяцев:

«Год прошел как неделя, как несколько дней. Я не помню, не понимаю, как прошел этот год. Я люблю тебя. Моя боль не утихла», — сообщила вдова.

Периодически в своем телеграм-канале Божена публикует письма своему мужу, рассказывая, что у нее происходит. На этот раз она вспомнила трогательные моменты совместной жизни, в которых уместила всю боль утраты, и написала, что отдала бы свою жизнь за то, «чтобы еще раз услышать твой голос». Кроме того, она сообщила покойному, что до сих пор спит с его вещами: «И запах тебя оттуда еще не выветрился». Поддержать скорбящую вдову в комментариях под публикацией поспешили Максим Галкин, телеведущая Аврора и возлюбленная Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова.

Напомним, уход Игоря Малашенко стал для общественности неожиданным потрясением. Создатель телекомпании НТВ покончил с собой.