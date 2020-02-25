«Прям рада»: поправившаяся Виктория Боня продемонстрировала фигуру в мини-шортах и топе

Виктория Боня никогда не была полной. 40-летняя светская львица обладает эффектной внешностью и точеной фигурой. Она также умеет подчеркивать свои достоинства женственными образами. Девушка предпочитает вечерние платья и стильные джинсы. Как ни странно, но сама она не довольна своей фигурой. Еще несколько месяцев назад бывшая звезда «Дома-2» начала активно работать над своим телом. Она решила не похудеть, а наоборот — поправится, чтобы выглядеть более привлекательно.

Некоторые поклонники пытались отговорить звезду, но Виктория не стала к ним прислушиваться.

«У меня бомбическая новость! Я вчера в зале взвешивалась и у меня вес 54 килограмма. А вы говорили, что я не поправлюсь. Вот я поправилась. И бегаю я для того, чтобы поправиться, чтобы кардио было хорошее, потом я иду в зал с весом работаю. Сейчас 54, а я хочу 55 кг, как у меня было два года назад. Видно, что я поправилась? Надеюсь, что этот вес у меня будет держаться. Я прям ряда! Наконец-то!», — поделилась Виктория.

Она продемонстрировала свою фигуру в шортах лимонного цвета и белом топе. Наряд подчеркнул не только ее подтянутое тело, но и загорелую кожу. Боня показала стройные ноги и накачанный пресс. «Набрала 3 кг», — гласила подпись к снимкам.

Поклонники похвалили светскую львицу. Они не перестают следить за ее успехами. Напомним, что недавно виктория побывала в Швейцарии, где покаталась на коньках и отметилась в воздушном платье пудрового цвета на светском рауте. Теперь она отдыхает среди пальм у моря.