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Алена Кравец готовит иск на три миллиона рублей против Даны Борисовой

Светская львица утверждает, что телеведущая ее запугивает.

Алена Кравец готовит иск на три миллиона рублей против Даны Борисовой
Алена Кравец. фото: globallookpress.com/

Дана Борисова недавно обвинила бывшую коллегу Елену Хангу в колдовстве. Она уверена, что телеведущая нашептывала проклятия, подсыпала ей в туфли землю с кладбища и даже сделала куклу вуду. Более того, блондинка даже заявила, что якобы Елена причастна к ее недавним проблемам с наркотической зависимостью. Сама Ханга все обвинения опровергла. Она заверила, что не занимается никакой магией и не пытается сделать другим людям плохо, так как знает про эффект бумеранга.

Девушки встретились в эфире передачи «На самом деле». Они ответили на вопросы экспертов и прошли проверку на детекторе лжи. В студию также пришла известная светская львица Алена Кравец, которая пришла с претензиями к Дане. «Здравствуйте мадам „в любой бочке затычка“», — поприветствовала ее телеведущая.

«Языком своим можешь трепать сколько угодно. Ты про всех известных людей всегда какие-то небылицы придумываешь. Я считаю, только ради пиара ты это делаешь. И за свой длинный язык ты конечно поплатишься. Мы с моими адвокатами готовим в суд иск на три миллиона рублей», — объявила светская львица.

«Ты лучше расскажи, какими вещами ты занимаешься. Куда ты ходишь, по каким кладбищам, какие тетки тебе от тебя писали и звонили. Дошло до чего вообще, одна женщина меня проклинала, пожелали такого от Борисовой, чтобы моя дочь стала такой же наркоманкой, как и она! Представляете? Я сколько она меня в эскорте обвиняла. Вот зачем мне состоятельной женщине этим заниматься? Ты же про себя это говоришь!», — высказалась гостья.

Алена Кравец
Кравец готовит иск против Даны. фото: кадр из передачи «На самом деле»

Борисова предпочла молчать. Однако не в ее пользу также выступила Наталья Штурм. Она вспомнила, как однажды подвозила телеведущую с ее дочкой Полиной. Девочка неожиданно проболталась, что ее мама завидует Штурм. После этого Дана призналась, что действительно завидует соблазнительным формам артистки.

«Она сказала, что ее окружает много негатива, что у нее есть куколка, которая ее защищает. Из сумки она вытащила что-то из пластилина, всю утыканную иголками», — вспомнила Наталья.

Примечательно, что детектор лжи показал, что Ханга не имеет отношения к магии и никогда не пыталась с помощью экстрасенсов или каки-либо ритуалов навредить коллегам или знакомым. А вот Дана наоборот прибегала к подобной практике, об этом объявил эксперт Роман Устюжанин.

Дана Борисова прошла проверку на детекторе лжи. фото: кадр из передачи «На самом деле»

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