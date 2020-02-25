Алена Кравец готовит иск на три миллиона рублей против Даны Борисовой

Дана Борисова недавно обвинила бывшую коллегу Елену Хангу в колдовстве. Она уверена, что телеведущая нашептывала проклятия, подсыпала ей в туфли землю с кладбища и даже сделала куклу вуду. Более того, блондинка даже заявила, что якобы Елена причастна к ее недавним проблемам с наркотической зависимостью. Сама Ханга все обвинения опровергла. Она заверила, что не занимается никакой магией и не пытается сделать другим людям плохо, так как знает про эффект бумеранга.

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Девушки встретились в эфире передачи «На самом деле». Они ответили на вопросы экспертов и прошли проверку на детекторе лжи. В студию также пришла известная светская львица Алена Кравец, которая пришла с претензиями к Дане. «Здравствуйте мадам „в любой бочке затычка“», — поприветствовала ее телеведущая.

«Языком своим можешь трепать сколько угодно. Ты про всех известных людей всегда какие-то небылицы придумываешь. Я считаю, только ради пиара ты это делаешь. И за свой длинный язык ты конечно поплатишься. Мы с моими адвокатами готовим в суд иск на три миллиона рублей», — объявила светская львица.

«Ты лучше расскажи, какими вещами ты занимаешься. Куда ты ходишь, по каким кладбищам, какие тетки тебе от тебя писали и звонили. Дошло до чего вообще, одна женщина меня проклинала, пожелали такого от Борисовой, чтобы моя дочь стала такой же наркоманкой, как и она! Представляете? Я сколько она меня в эскорте обвиняла. Вот зачем мне состоятельной женщине этим заниматься? Ты же про себя это говоришь!», — высказалась гостья.

Борисова предпочла молчать. Однако не в ее пользу также выступила Наталья Штурм. Она вспомнила, как однажды подвозила телеведущую с ее дочкой Полиной. Девочка неожиданно проболталась, что ее мама завидует Штурм. После этого Дана призналась, что действительно завидует соблазнительным формам артистки.

«Она сказала, что ее окружает много негатива, что у нее есть куколка, которая ее защищает. Из сумки она вытащила что-то из пластилина, всю утыканную иголками», — вспомнила Наталья.

Примечательно, что детектор лжи показал, что Ханга не имеет отношения к магии и никогда не пыталась с помощью экстрасенсов или каки-либо ритуалов навредить коллегам или знакомым. А вот Дана наоборот прибегала к подобной практике, об этом объявил эксперт Роман Устюжанин.