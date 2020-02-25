«Чтобы не нужен был фотошоп»: Волочкова раскрыла секрет своей формы и стройности

Анастасия Волочкова очень часто делится со своими подписчиками в «Инстаграм» моментами из жизни – как личной, так и профессиональной. И периодически демонстрирует не только легендарные шпагаты, но и тренировочный процесс у станка.

На этот раз звезда рассказала своим фолловерам о том, что она с самого детства очень трудолюбивый человек. И именно это ей помогает поддерживать себя в форме. И даже после окончания тренировки она продолжает выполнять пируэты и балетные па с пуантами в руках:

«После репетиции приятно снять их [пуанты] и освободить натруженные ножки с чувством выполненного долга. Важно всегда поддерживать форму и стройность, не жалея сил, чтобы не нужен был фотошоп», – подписала видео танцовщица.

Не так давно балерина отметила свое 44-летие. Среди секретов своей стройности и молодости Волочкова не раз называла русскую баню и особое питание – в холодильнике у балерины обычно одна зелень салата и овощи.