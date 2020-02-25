«Удачно подловили»: Марина Александрова показала повзрослевшего сына

37-летняя Марина Александрова показала повзрослевшего сына. Снимок увлеченного делом семилетнего Андрея артистка обнародовала в личном микроблоге в Instagram. В кадре мальчик в футболке Диего Марадоны сконцентрировано играет на гитаре, отвернувшись от внешнего мира.

«Наши дети будут лучше, чем мы! Фото от папы героя. Футбол и гитара в одном кадре!» — сопроводила Александрова снимок пояснительной подписью.

Фолловеры поспешили отметить красоту кадра. Некоторые заявили, что снимок сам по себе очень живописен, особенно в черно-белом варианте. Другие отметили, что мальчик очень талантлив. «Папа молодец у вас, удачно подловил сына», «Я теперь первая Андрюшина поклонница», «Сильный снимок», «Дети – наше продолжение», — высказались они.

Отметим, что Марина нечасто публикует снимки из личной жизни, предпочитая автопортреты и рабочие эпизоды. Александрова не раз отмечала – она счастлива быть женой и матерью, но не очень любит социальные сети. Вот уже 8 лет актриса официально замужем за режиссером Андреем Болтенко. Мужчина делает знаменитость счастливой.