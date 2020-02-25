«Меня не надо примешивать»: Барановская из принципа отказалась комментировать слова Водонаевой

Радио- и телеведущая Юлия Барановская из принципа не комментирует скандальные слова Алены Водонаевой о материнском капитале и абортах. Об этом она рассказала, став героиней очередного выпуска PeopleTalk на YouTube. Лауре Джугелия Барановская поведала, что ей часто звонят журналисты с просьбой прокомментировать чей-то развод или скандальный выпад. Ответ у нее всегда один — не просите.

«Почему я должна это комментировать? Я не высказываюсь по скандалам. На то, чтобы комментировать чужую личную жизнь, мне права никто не давал. Если мне позвонит человек, который разводится, и попросит высказаться, тогда я себе это позволю. Но я не буду это делать для людей, которым нужны заголовки. Уже забудьте мой номер телефона», — заявила она.

По поводу Водонаевой позиция Барановской неизменна — пока люди обсуждают эту ситуацию, Алена продолжит ее форсировать. Если журналистке нравится, то это ее право, сама Юля вмешиваться в это не будет.

«Пожалуйста, я очень прошу, меня не надо к этому примешивать. Если ей нравится — пожалуйста, я к этому никак не отношусь», — резюмировала она.