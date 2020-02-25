«Никогда не посылаю»: Барановская призналась, что у нее нет откровенных фото

Юлия Барановская ни разу не снималась обнаженной для мужских журналов и не имеет интимных фото. Об этом телеведущая рассказала в очередном выпуске передачи для PeopleTalk. Многодетная мать отметила, что считает подобные вещи не вполне приемлемыми для себя.

Юля рассказала, что еще будучи женой Андрея Аршавина, регулярно получала от мужских журналов предложения принять участие в откровенной фотосессии, однако ее муж был непреклонен.

«Андрей Сергеевич несколько раз в интервью говорил, что никогда фотографии его жены не будет в мужских журналах. Более того, я никогда никому не посылаю свои снимки. Это категоричная позиция. Максимум, я могу поставить в Instagram откровенное фото с открытым плечом», — отметила она.

Барановская подчеркнула, что не осуждает тех, кто делает и рассылает подобные снимки. Что же касается ее самой, то Юля боится, что столь откровенные кадры могут оказаться достоянием общественности – их можно продать или просто обнародовать без какой-либо корысти.

«Если вы хотите ухаживать за мной, знайте – сексуальных фоток не будет! Все, что вы сможете сделать – запечатлеть меня, пока я сплю», — посмеялась она.