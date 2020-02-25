Вместо тюрьмы — больница: Харви Вайнштейн был госпитализирован после приговора

Не все легко и беззаботно могут встретить новость о том, что ближайшие 25 лет придется провести в тюрьме. Печально известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн почувствовал себя плохо после того, как суд присяжных признал его виновным в сексуальных преступлениях. Напомним, максимальное наказание может составить 25 лет лишения свободы, но это хотя бы не пожизненное заключение, о котором шла речь в самом начале судебного процесса.

Как сообщает издание Deadline, после вынесения присяжными обвинительного приговора продюсер сразу же пожаловался на растущую боли в груди и был госпитализирован в одну из клиник Нью-Йорка. Как сообщает источник журналистов, у Вайнштейна повышенное кровяное давление и учащенное сердцебиение. Впрочем эти факторы никак не изменят приговор и как только Харви поправит здоровье, его с большой вероятностью ждет тюрьма.