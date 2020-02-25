«Мой враг»: Андрей Кончаловский рассказал о своем «я»

Андрей Кончаловский в своем блоге в Инстаграм рассказал фолловерам о своем эго. В частности, режиссер признал, что победить своё внутреннее я ему так и не удалось. И борьбу с ним он ведёт до сих пор:

«Эго — мой враг. Бесконечный враг, от которого невозможно избавиться. Как бы ты не старался избавиться от эго, оно всегда пролезет» — уверен мастер.

Проявляясь в таких ситуациях, как спор с собеседником или решение быть «без эго», оно, по убеждению Кончаловского, питает своего обладателя иллюзиями достичь превосходства над другими. И поскольку избавиться от собственного эго нельзя, нужно «пытаться его укротить», решил для себя знаменитый деятель.

В качестве иллюстрации к своим размышлениям он опубликовал картину своего деда Петра Кончаловского «Бой Быков». По всей видимости, укрощение внутреннего я представляется Андрею Сергеевичу противостоянием на корриде.

больше по теме «На этой фотографии мне 75»: Кончаловский доказал по фото, что почти не меняетсяВпрочем, супругу режиссера Юлию Высоцкую тоже словно заморозили.

А не так давно в беседе со своими подписчиками 82-летний мастер заметил, что «никакое кино и никакое искусство не может ничего изменить»: если у человека нет желания меняться, никто не может на это повлиять.