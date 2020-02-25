«Мое идеальное тело»: Мария Кожевникова показала полуголое фото в ответ на критику

Актриса заверила, что съемки для мужских журналов 11-летней давности ее мотивируют еще больше работать над собой.

Мария Кожевникова прославилась благодаря сериалу «Универ». Теперь она многодетная мама. Своему супругу Евгению Васильеву артистка подарила троих сыновей: шестилетнего Ивана, пятилетнего Максима и двухлетнего Василия. После третьих родов девушке было сложно похудеть. Она не скрывает, что не любит занятия спортом. Но недавно знаменитость пересилила себя и начала ходить в спортзал.

Однако на днях шквал критики Мария выслушала из-за нового фото и поста, в котором поздравила защитников отечества. Поклонники с негативом отреагировали на ее слова. Одни припомнили, что актриса живет в венчанном браке и в ЗАГСе свои отношения не регистрировала, а другие вспомнили, что в молодости она снималась для мужских журналов. Многие посчитали, что это неподобающее поведение для экс-депутата.

Однако Мария молчать не стала. Она опубликовала снимок 11-летней давности, на котором предстала в полуголом виде. Девушка снялась в свое время для журнала Playboy в кожаном белье. Она похвасталась пышным бюстом и подтянутым прессом.

«Я обожаю ботов-моралистов или странички с закрытыми аккаунтами, которые пытаются меня заткнуть или унизить моим же голым телом», — отметила Кожевникова.

«Мне приятно смотреть на мое идеальное тело 11-летней давности! Это хороший мотиватор для меня перед летом ходить в спортзал, который терпеть не могу, и правильно питаться! Пожалуй, повешу эту обложечку на свой холодильник, как оберег», — добавила она.

Восхитилась откровенным снимком жена Гарика Мартиросяна Жанна. «Пожалуй, тоже повешу эту обложечку и на свой холодильник. Такая фигура и для меня мотиватор!» — заверила она. Поклонники восхитились фигурой актрисы. Многие поддержали ее и заявили, что тут точно нечего стыдиться.