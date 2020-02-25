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Не в деньгах счастье: Настя Ивлеева пообедала лобстером за €1000 в Куршевеле

Звезде интернета путешествует по Европе со своим мужем – рэпером Элджеем.

Не в деньгах счастье: Настя Ивлеева пообедала лобстером за €1000 в Куршевеле
Блогер Настя Ивлеева. Фото: Инстаграм

В настоящее время знаменитая блогер, актриса и жена Элджея Анастасия Ивлеева путешествует с супругом по Европе. В своем аккаунте в Инстаграм звезда очень активно делится с подписчиками историями из мест, в которых останавливается.

Анастасия Ивлеева. Фото
Анастасия Ивлеева. Фото: instagram.com/nastyaivleeva

На этот раз она побывала в Куршевеле, откуда поспешила снять несколько сторис со своими впечатлениями от курорта, а также просьбой к фолловерам помочь ей с выбором.

«Ой, девочки, не знаю, как у вас дела, меня вот муж в Куршевель вывез. Сижу кайфую. Вот думаю лобстера заказать, а муж говорит: креветок возьми», — сняла видео своих размышлений Ивлеева.

 

Анастасия Ивлеева. Фото:
Чек Анастасии Ивлеевой. Фото: instagram.com/nastyaivleeva

И в следующем сторис уже поспешила отчитаться о своем обеде, развернув счет за лобстера в размере 1243 евро, что в переводе на рубли составило около 90 тысяч рублей.

А не так давно пара Ивлеевой и Элджея зажгла в Вене. Парочку даже сравнили с Джокером и Харли Квин.

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