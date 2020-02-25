«Сырничек за обе щечки пошел»: дочь Нюши научилась есть самостоятельно

Супруга Игоря Сивова не скрывает: порядка девяноста процентов в ее галерее на смартфоне занимают снимки и видеоролики с дочуркой. Певица уверена, что ее поймет каждая мама. По словам Нюши, иногда прочитывая сообщения по работе, она отвлекается на свежие кадры и фоторепортажи из дома, которые ей присылает бабушка Симбы.

В такие моменты артистка забывает, кому и что она собиралась написать. Разумеется, на всех снимках присутствует годовалая наследница певицы. Находясь в звукозаписывающей студии или на репетиции, Нюша всегда может быть на связи с близкими.

Примечательно, что дочка Игоря Сивова уже научилась есть самостоятельно. Кроме того, малышка уверенно держит ложку в руках, справляясь без помощи взрослых. За завтраком Симба полакомилась кашей, свежими ягодами и творожной выпечкой.

«Ой, вкусный какой сырничек! За обе щечки пошел. Сырничек мы любим! Вкусно», — слышится за кадром голос автора видео, запечатлевшего Симбу за завтраком.

В недавнем интервью певица объяснила, почему дала дочери такое необычное имя. По словам певицы, у сильной личности должно быть сильное имя.