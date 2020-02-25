Полуторагодовалая дочь Кудрявцевой развивает мелкую моторику с помощью лепки

Ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» водит Машу на занятия для самых маленьких.

48-летняя Лера Кудрявцева купила для полуторагодовалой дочки Машеньки коробочки с безопасным пластилином для малышей. Наследница хоккеиста Игоря Макарова проявила интерес к новому увлечению. А звездная мама совместила приятное с полезным. Пока дочка телеведущей занята лепкой, Кудрявцева может отвлечься на выполнение домашних дел или подготовку к съемкам.

Помимо всего прочего, с помощью пластилина Маша развивает мелкую моторику. Лера не скрывает, что она водит дочку на занятия для самых маленьких. Вместе с воспитательницей кроха учит цвета, фигуры и выполняет различные упражнения для памяти и развития мышления.

Помимо всего прочего, полуторагодовалая дочка Кудрявцевой стала проявлять интерес к маминой косметике. Так, малышка научилась красить губы. Супруга Игоря Макарова не запрещает дочери пользоваться гигиенической бесцветной помадой.

Ранее в Stories телеведущая делилась кадрами из бассейна. Как и 42-летняя Екатерина Климова, знаменитость отдала дочку в плавание. Напомним, что четырехлетняя наследница Гелы Месхи, Белла, занимается в секции вместе с личным тренером.

Еще до наступления Нового года Кудрявцева впервые привела дочку на детский утренник. Лера осталась довольна праздником. Машенька с интересом наблюдала за взрослыми, водила хороводы с детьми и принимала активное участие в играх.