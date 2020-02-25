«Вы пытаетесь из меня сделать виноватую»: Успенская рассказала, из-за чего начались беды с дочерью

Ставший скандальным еще до эфира выпуск с королевой русского шансона вышел на Первом канале.

В очередном выпуске программы «Док-Ток» Ксения Собчак попыталась разобраться в семейных сложностях Любови Успенской. Она упрекнула певицу в том, что та не дала дочери Татьяне материнской любви.

«Вы не думаете, что ей просто не хватало вашего внимания?» — спросила Собчак.

На что Успенская привела множество примеров теплых взаимоотношений с дочерью:

«Я настолько жила ее жизнью, мы настолько знали, чем она интересуется», — рассказала Успенская. «Часами смотрели вместе фильмы». И продолжила: «А то, что с ней происходит, то, что вы видите, это последствия наркоты. И аварии».

Кроме того, по словам певицы, ее дочка была разменной монетой в сложных отношениях Успенской и Александра Плаксина, родного отца Тани. Он манипулировал супругой при помощи дочки, разрешая ей все, что запрещала мать, чтобы склонить на свою сторону:

«Он начал Таню покупать. То, что я не разрешала, он начал давать. Понимая, что Таня — это его секьюрити, заманил в Лос-Анджелес, купил билеты в Коста-Рику, Перу, на аяваску (перуанский обряд с употреблением «вина мертвых». — Прим. ред.). Он давал, лишь бы только купить ее любовь за мои деньги», — объявила звезда.

И именно после аварии, в которой пострадала ее дочь, и запрещенного обряда с употреблением галлюциногенов психика Татьяны не выдержала. Успенскую поддержали ее соратники, утверждающие, что теперь Таня «совершенно другой человек».

Собчак усомнилась в искренности слов своей гостьи: «Это похоже на перенос ответственности. Вы мать, она за вами в Москву приехала. А сейчас проблема, и во всем виноват муж, который жил в Америке».

И спросила: «Своей вины вы перед дочерью не чувствуете?». Успенская достаточно эмоционально отреагировала на обвинения. Она поспешила покинуть студию:

«Я не могу это слышать. Вы пытаетесь из меня сделать виноватую. Это выше моих сил — слышать эту чушь», — произнесла Успенская и обратилась к Собчак: «Дай бог, чтобы ты сына любила своего так, как я люблю свою дочь. И дай бог, чтобы ты не узнала этого горя, которое узнала я».

После ухода гостьи из студии Собчак продолжила свою мысль о том, что проблема в семье Успенской из-за отсутствия любви и нежелания слышать свою дочь.