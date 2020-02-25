«Горите в аду!»: Наталья Рудова объяснила свои эмоции по поводу фанатских преследований

Наталья Рудова в своем Instagram рассказала о том, что послужило причиной ее эмоциональной публикации на днях, в которой она обвинила свое окружение в том, что кто-то из них «сливает» ее контакты «левым людям» без спроса. «Горите в аду!» — в сердцах написала актриса. Позже в сторис звезда призналась, почему так написала:

«Я поменяла номер телефона старый, которому больше десяти лет, на новый, который знает всего 15 человек. После чего приходит сообщение от какого-то левого чувака: «О, привет, я такой классный, давай пообщаемся», — рассказала звезда.

Причем о своих грубых словах и эмоциях Рудова, по ее признанию, не жалеет. Среди поддержавших актрису подписчиков в комментариях отметилась и Лена Темникова. Исходя из ее комментария, она тоже столкнулась с подобным поступком со стороны своего окружения.