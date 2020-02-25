«Очень женственно»: Ветлицкая поделилась свежими кадрами с репетиции

В восторг от увиденного пришел даже Николай Басков.

Наталья Ветлицкая после небольших каникул в Испании вернулась к репетициям. После возвращения на сцену 55-летнюю артистку некоторые раскритиковали за ее незамысловатую хореографию. Похоже, что звезда приняла замечания к сведению и решила исправиться.

В личном блоге певица опубликовала кадры, на которых она репетирует танец под песню «Останься со мною». Наталья умело и грациозно повторяет движения за хоеографом.

Одним из первых на пост звезды 90-х отреагировал Николай Басков.

«Завораживающе», — написал он. «Очень женственно и чувственно», «С Натальей работать легко и в удовольствие – определенно. Руки, ноги, корпус, голова – все поставлено. Встать красиво, как ожившая скульптора, это еще уметь надо», «Тот редкий случай, когда исполнитель в сотни раз превосходит хореографа», — похвалили Ветлицкую поклонники.

Однако вновь не обошлось без критики. Хейтеры решили напомнить певице про ее годы.