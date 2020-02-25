«Очень женственно»: Ветлицкая поделилась свежими кадрами с репетиции

Наталья Ветлицкая после небольших каникул в Испании вернулась к репетициям. После возвращения на сцену 55-летнюю артистку некоторые раскритиковали за ее незамысловатую хореографию. Похоже, что звезда приняла замечания к сведению и решила исправиться.
В личном блоге певица опубликовала кадры, на которых она репетирует танец под песню «Останься со мною». Наталья умело и грациозно повторяет движения за хоеографом.
Одним из первых на пост звезды 90-х отреагировал Николай Басков.
«Завораживающе», — написал он.
«Очень женственно и чувственно», «С Натальей работать легко и в удовольствие – определенно. Руки, ноги, корпус, голова – все поставлено. Встать красиво, как ожившая скульптора, это еще уметь надо», «Тот редкий случай, когда исполнитель в сотни раз превосходит хореографа», — похвалили Ветлицкую поклонники.
Однако вновь не обошлось без критики. Хейтеры решили напомнить певице про ее годы.
«Эта песня огонь и без движений, вам можно и спокойно подвигаться без особых кривляний, это удел нынешней молодежи! Держитесь достойно возрасту на сцене – больше понравитесь», «Здесь нечего комментировать… время не обмануть», «Напоминает Людмилу Гурченко в преклонные годы», — можно также увидеть в комментариях.