«Другой человек абсолютно»: Степаненко поразила поклонников помолодевшим видом

66-летняя Елена Степаненко после развода с 74-летним Евгением Петросяном заметно похудела и похорошела. Как пишет КП, артистке удалось сбросить 46 килограммов.

больше по теме Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна Не исключено, что ради съемок программы бывшие супруги заключили перемирие.

Фото с ее обновленным обликом разместил в Сети юморист Сергей Дроботенко, вызвав бурные эмоции у фолловеров. Актуальная прическа, современный макияж, стройность и свежий вид Степаненко впечатлили многих.

«Как чувство свободы улучшает цвет лица и настроение!», «Другой человек абсолютно», «Елене явно развод пошел на пользу. Хорошеет с каждым днем!», «Развод никому не может пойти на пользу, важно, как сам потом возьмешь себя в руки», «Боже мой, красавица», «А я, признаться, засомневалась: Елена Григорьевна ли?!», «Обалдеть, я не узнала сразу. Так держать. Что ни делается, все к лучшему», — можно увидеть в комментариях к посту Дроботенко.

Кстати, Елена Степаненко – далеко не первая артистка, которая заметно похорошела после развода. Ранее мы писали о Лолите Милявской, в очередной раз удивившей своих поклонников своей подтянутой фигурой.