«Почему она выглядит моложе Ольги?»: Бузова удивила снимком с мамой

Ольга Бузова поделилась в личном блоге свежим снимком с мамой, наделав много шума в Сети. Дело в том, что певица и раньше показывала свою родительницу, но фолловеры не припомнят, чтобы она так молодо выглядела.

«Я подумала, что это школьница-фанатка», «Это ее мама? Почему она выглядит моложе Ольги? Как будто дочь, а не мама», «Это мама? Я думала, это подросток», «Это не мама, а приятельница», «Это шутка?», «Да это не мама, не может быть», — пишут наперебой пользователи Сети.

И, уже по старой доброй традиции, звезду «Дома-2» некоторые фолловеры заподозрили в излишней любви к обработке снимков.