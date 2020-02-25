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«Почему она выглядит моложе Ольги?»: Бузова удивила снимком с мамой

Поклонники не понимают, как Ирина Александровна так чудесно сохранилась.

«Почему она выглядит моложе Ольги?»: Бузова удивила снимком с мамой
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Ольга Бузова поделилась в личном блоге свежим снимком с мамой, наделав много шума в Сети. Дело в том, что певица и раньше показывала свою родительницу, но фолловеры не припомнят, чтобы она так молодо выглядела.

«Я подумала, что это школьница-фанатка», «Это ее мама? Почему она выглядит моложе Ольги? Как будто дочь, а не мама», «Это мама? Я думала, это подросток», «Это не мама, а приятельница», «Это шутка?», «Да это не мама, не может быть», — пишут наперебой пользователи Сети.

Блог Бузовой. Фото
Блог Бузовой. Скриншот https://www.instagram.com/p/B88u08EojkA-mqLWeZYBdH9eSHuR178h0BzvEE0/

И, уже по старой доброй традиции, звезду «Дома-2» некоторые фолловеры заподозрили в излишней любви к обработке снимков.

«Да мама это, мама. Просто с фотошопом перестарались. Видели мы ее уже, точно мама», «Господи, это ее мама, просто отфотошопила слишком, я скажу. У Ани в сторис мама с морщинами, с мешками и обычная тетка в возрасте, а тут как девчонка, Оля слишком уверена, что мама прям молодая такая», — написали они.

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