Нет войне: Анджелина Джоли выступила против конфликта в Сирии

Актеры Голливуда озабочены не только выбором лучших ролей и романами с самыми красивыми людьми планеты. Анджелина Джоли всерьез обеспокоена конфликтом в Сирии и даже решила призвать власти США, чтобы те как можно скорее решили проблему. Для того, чтобы привлечь внимание к ситуации, Джоли даже написала целое эссе. По словам актрисы, уже через месяц после начала конфликта, в 2011 году, она приехала на место ночью и лично увидела, как целые семьи беженцев пересекали границу в полной темноте, чтобы не попасть под огонь вражеских снайперов.

Джоли также отметила, что Организация Объединенных Наций до сих пор не может подвести итог всем погибшим в Сирии, но, по некоторым расчетам, их уже более 500 тысяч, сообщает издание Metro. Пока не понятно, как именно правительство США отреагирует на послание Анджелины и каких именно действий от правительства она хочет.