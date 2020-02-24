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Дальше вы сами: Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства

Все состояние актера отправилось на благотворительность.

Дальше вы сами: Кирк Дуглас оставил своих детей без наследства
Звезда славы Кирка Дугласа. Фото: globallookpress

Знаменитый актре Голливуда Кирк Дуглас скончался 5 февраля 2020 года, с тех пор среди его потомков, помимо скорби об ушедшем, главной темой для разговоров было наследство. Как известно, артист обладал много миллионным состоянием и сегодня, 24 февраля, стало известно, как он им распорядился. Правда решение актера вряд ли обрадовало его наследников. Как сообщает издание Mirror, все состояние Дугласа ушло на благотворительностью Более 80 миллионов долларов получил Детский центр Кирка, Театр имени Кирка и больница в Лос-Анджелесе, а еще часть денег отправилась в Университет имени Святого Лаврентия.

А что же получат дети актера? Ничего не получат, трое его сыновей остались без наследства, которое оценивается в 300 миллионов долларов.

Напомним, Кирк сыграл в таких кинолегендах, как «Спартак», «Тропы славы», «Чемпион», «Злые и красивые» и «Жажда жизни». В 1996 году он получил золотую статуэтку «Оскар» за свои достижения в кинобизнесе.

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