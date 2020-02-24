Богатые тоже плачут: особняк Джорджа Клуни пострадал от наводнения

У звезд шоу-бизнеса из Голливуда не все в порядке с жильем. Сначала пожары в Австралии затронули имущество сразу нескольких знаменитостей, а теперь и наводнение в Великобритании несет большие убытки не только для простых людей, но и для актеров. Как сообщает издание Daily Mail, Джордж Клуни рассказал о том, что его поместье затопило. Под воду ушел практически весь земельный участок актера, теннисный корт и веранда — все это теперь под ровным слоем не самой чистой воды. Но не все так плохо, ведь Клуни не строил свой особняк с нуля, у него здание, созданное в XVII веке, оно практически не пострадало.

Наводнение принес с собой ураган «Деннис», из-за которого река Темза вышла из берегов, сметая все на своем пути, в результате не обошлось без серьезных убытков.

Напомним, Джордж Клуни купил землю и особняк в 2014 году, сейчас его стоимость оценивается более чем в 11 миллионов долларов.