Бабушка Ивана Урганта проводит дни и ночи в одиночестве

Иметь родственников из числа звезд российского шоу-бизнеса — это замечательно, но даже большие деньги не способны исцелять болезни или подарить немного человеческого тепла. Как сообщает издание Starhit со ссылкой на Собеседник, бабушка известного российского телеведущего Ивана Урганта уже несколько лет живет в одиночестве, и хотя родственники купили ей трехкомнатную квартиру прямо в сердце Санкт-Петербурга, этот подарок не способен исцелить болезнь Паркинсона, которой женщина страдает.

По словам журналистов, у Нины Ургант вот уже несколько лет как диагностирован недуг, но по сути сделать ничего не могут — несмотря на все достижения современной медицины, лекарство от болезни Паркинсона все еще не изобретено. При этом 90-летняя Нина старается не унывать и поддерживать хорошее настроение.

По словам Ургант, чувствует она себя плохо, но как иначе в таком серьезном возрасте? Порой женщина сама не верит, что ей уже 90 лет. Также Нину печалит, что она в последнее время не гуляет по Петербургу, а днем и ночью находится в квартире.