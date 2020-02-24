«Копия дедушки»: Екатерина Стриженова поделилась забавным видео с подросшим внуком

Телеведущая и ее супруг заметили, как мальчик красуется у зеркала и запечатлели этот момент на камеру.

Екатерина Стриженова может похвастаться крепким браком. Она со школьных лет знакома со своим мужем Александром Стриженовым. Судьбоносная встреча состоялась в 1984 году во время съемок в фильме Бориса Дурова «Лидер», где она сыграла Татьяну Корнилову. Теперь у пары есть две дочки. Младшая Саша успешно окончила школу и теперь учится на отлично в вузе, а старшая Галина уже обзавелась своей семьей. Она подарила родителям внука Петра. Малышу только год, а он уже тянется к музыкальным инструментам.

Недавно Стриженова показала, как мальчик виртуозно играет на трубе. После этого Петру также дали поиграть на барабанах. Но похоже, что ребенок может стать и манекенщиком. По крайней мере, порой он не может налюбоваться на себя в зеркало. Накануне Екатерина и Александр запечатлели внука, который в шортах и толстовке цвета хаки красовался перед зеркалом. Кудрявый малыш в какой-то момент стал лучезарно улыбаться.

«Тебе нравится, Петь?» — едва сдерживая смех спросил у ребенка дедушка.

«Мы с Петей Петровичем поздравляем всех мужчин с праздником!» — прокомментировала видео Екатерина. По всей видимости, внук пары любовался обновкой. Уже давно стала поклонницей малыша Елена Малышева. На этот раз она не могла не отреагировать на забавный ролик. «„И откуда я взялся в этом зеркале? А может быть это не я?“. Как же потрясающе наблюдать за внуками!!! Почему мы этого не замечали, когда росли дети?» — отметила она.

А поклонники поразились тому, как сильно Петя похож на своего дедушку. «Копия дедушки», «Наимилейший Петя Петрович», «Кофточка в тему. Радостный такой!», «Настоящий купидон. Доволен собой», — высказались пользователи Сети.