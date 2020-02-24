Конкурс неактуален: Иосиф Пригожин про ситуацию с «Евровидением»

С каждым днем музыкальный конкурс «Евровидение» все ближе, а имя артиста, который будет представлять нашу страну до сих пор неизвестно. Иосиф Пригожин отметил, что конкурс по большому счету не нужен артистам, которые уже добились успеха, а вот для новичков в мире шоу-бизнеса он отлично подойдет. Как сообщает издание Ura.ru, продюсер также сообщил, что совершенно не следит за «Евровидением», так как это лишь телевизионная фантазия на тему музыки и все мероприятия невероятно далеко от современных трендов, поэтому любая музыкальная звезда с хорошей долей самоуважения не будет участвовать в этом конкурсе.

Как рассказал Пригожин, изначально «Евровидение» создавалось для того, чтобы актуальные музыкальные новинки разом доставлялись многочисленной аудитории телезрителей, но в современном мире все это неактуально, ведь есть интернет.

Напомним, 65-й конкурс «Евровидение» пройдет в середине мая в Роттердаме.