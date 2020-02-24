«Прекрасно выглядишь»: Глюкоза восхитилась фигурой 66-летней Успенской

Любовь Успенская недавно дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о своих переживаниях. Она поведала, почему до сих пор не развелась с мужем Александром Плаксиным, который, по ее словам, ее шантажировал. А также артистка со слезами призналась, что пыталась помощь дочери Татьяне Плаксиной, но все в итоге обернулось против нее. 30-летняя девушка публично обвинила маму в жестоком обращении.

24 февраля Успенская празднует день рождения. С 66-летием ее поздравили друзья и коллеги. Не стала исключением и певица Глюкоза. Она опубликовала недавние снимки, на которых артистка позирует в соблазнительных нарядах. На одном кадре певица запечатлена в полупрозрачном черном платье с перьями, а на другом в бежевом наряде с кружевами.

Глюкоза призналась, что давно дружит с Любовью. Она отметила, что артистка хорошая мама. «Я знаю это и видела, как ты заботишься, волнуешься, переживаешь за всё, что происходит в твоей семье. Всё на твоих хрупких плечах!», — написала девушка. Она пожелала звезде душевного спокойствия и здоровья. Наталья Чистякова-Ионова ( настоящее имя Глюкозы, — Прим. ред.) попросила в такой особый день поддержать певицу. Она сама также сделала комплимент имениннице, восхитившись ее фигурой.

«Ты прекрасно выглядишь и в тебе есть настоящий заряд энергии, который ты так щедро раздаёшь всем вокруг», — отметила Глюкоза.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие подчеркнули, что любят и уважают Успенскую. «Любовь — уже целая эпоха», «Две Дивы, две красоты», «Королева шансона с каждым годом все краше и краше», «Рады очень, что у вас, такая подруга!», «Бесконечное уважение и любовь!!! Мы грустим и радуемся под её песни, переживаем, эмоции, которые она дарит бесценны», — прокомментировали пост подписчики.