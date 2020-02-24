Дмитрий Тарасов запечатлел спящую Костенко в неприглядном виде

Дмитрия Тарасова преследуют неудачи. В прошлом году он повредил ногу и долгое время не мог выходить на поле. А на днях футболист получил серьезную травму спустя три дня после подписания контракта с «Рубином». Теперь спортсмен находится на больничном. Это не самое удачное время, чтобы остаться без заработка, так как недавно жена звезды Анастасия Костенко стала мамой во второй раз. В начале февраля она родила вторую дочку.

Теперь избранница Тарасова заботится о двух малышах. Она отмечает, что пока справляется с обязанностями. Более того, девушка заверила, что быстро восстановилась физически и морально после всплеска гормонов. Поклонников поражает, как ей удалось не поправиться за время беременности. Анастасия хвастается стройной фигурой, облачаясь то в облегающие наряды, то мини-платья в горох.

Однако Дмитрий накануне показал свою супругу в неприглядном фото. Он сделала селфи с новорожденной дочкой, а также захватил в кадр Костенко, которая уснула с молокоотсосом на груди. Поклонники были озадачены тем, что футболист снова опозорил свою супруги. Они отметили, что Тарасов не в первый раз показывает возлюбленную в не лучшем виде.

Но похоже, что Анастасия не обиделась на мужа. Она поздравила его с 23 февраля и поделилась трогательным кадром, на котором предстала в белом платье с кружевом. Вместе с футболистом она держит на руках новорожденную малышку. К слову, имя младшей дочки звездные родители продолжают держать в тайне, но фанаты уверены, что девочка получила необычное имя, так как ее сестру зовут Милана.