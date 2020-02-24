«Стильные малыши»: внуки Валентина Юдашкина повеселились на вечеринке певицы Жасмин

Дочь Валентина и Марины Юдашкины последние полгода провела в Китае. Там ей предложили выгодный контракт. В Гонконге Галина жила со своими детьми: годовалым Аркадием и четырехлетним Анатолием. Однако после Нового года девушка вернулась на родину. Модельер был рад воссоединению с внуками. Теперь бабушка водит малышей на занятия по гимнастике, а не так давно наследники звездной четы повеселились на вечеринке у певицы Жасмин.

Дочь артистки Маргарита отпраздновала день рождения. В честь этого было организовано пышное торжество в сказочном стиле. Галина в брюках и вязаном свитере оголила плечи. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. А вот своих детей она одела а одном стиле. Малыши предстали в брюках песочного цвета. Только Аркадий в джемпере на пуговицах, а его брат в толстовке. Жена Юдашкина тоже появилась на вечеринке. Она решила сопроводить детей.

«Какие они хорошенькие», «Золотой мальчик, Анатолька!!!», «Мамина гордость и радость!», «Стильные малыши», «Аркадий — командир! Парень с характером но очень хорошенький!!! Живчик», — прокомментировали снимки подписчики. К слову, именинница блистала в пышном алом платье. Она отметилась на снимке со старшим внуком Юдашкина. Также на празднике побывала дочь Татьяны Навки Надежда.