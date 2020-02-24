«Сафина вся в маму»: дочери Алсу устроили фотосессию на морском побережье

Алсу недавно рассказала, что произошло на самом деле на шоу «Голос. Дети» в 2019 году, когда ее дочь сначала стала победительницей проекта, а потом результаты голосования были аннулированы. По словам певицы, она отправляла СМС-сообщения за деньги, как и все. Артистка отметила, что не нарушала правила, а воспользовалась ими в свою пользу. Тогда 11-летнюю Микеллу Абрамову поддержали Алла Пугачева и Светлана Лобода. А Лариса Рубальская в эфире одной из передач назвала девочку одаренной.

Обычно Алсу редко дает интервью, но о своей любви к детям она говорит с удовольствием. Певица гордится тем, что они получают достойное образование и безупречно говорят на английском языке. Накануне Микелла со своей сестрой Сафиной отправились на море. Они обрадовались началу каникул. Девочки устроили фотосессию на побережье, но место отдыха раскрывать не стали.

Сафина предстала в джинсах и белой футболке, а ее сестра — в толстовке. Они сделали красочные снимки на рассвете. «Каникулы, мы заслужили вас», — написала Микелла.

К слову, они предстали без своего брата Рафаэля. Мальчику уже три года, но родители предпочитают скрывать его от общественности. «Сафина на маму похожа», «Как Сафина похожа на маму», «Красивые девочки! Счастливая семья!», «Хорошо вам отдохнуть, умнички наши», «Такие хорошие», «Сафина вся в маму», «Где отдыхаете?», «А мы еще ждем каникул», «Братик с вами?» — прокомментировали пост подписчики.