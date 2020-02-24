«Я и мои защитники»: Решетова сделала трогательное фото с подросшим сыном и Тимати

Тимати в октябре 2019 года стал отцом во второй раз. Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира. Также у рэпера есть пятилетняя дочка Алиса от прошлых отношений с Аленой Шишковой. В отличие от многих звезд модель решила рожать в России. Малыш родился здоровым, поэтому вскоре ее выписали. За минувшие месяцы Решетова не только научилась обращаться с ребенком, но и побывала с ним у океана.

В беседе с поклонниками избранница Тимати призналась, что всегда мечтала о мальчике. Она также не стала скрывать, что хочет еще детей, но не в ближайшее время. Пока девушка наслаждается радостями материнства. Она уже учит наследника плавать. В День защитников Отечества Решетова поздравила мужчин и поделилась рядом снимков, на которых запечатлена с возлюбленным и подросшим сыном дома перед прогулкой.

В кадре Анастасия и Тимати улыбаются, наблюдая за тем, как позирует их ребенок. «Я и мои защитники! С праздником всех настоящих Мужчин! Без вас мы никуда…» — написала модель.

Поклонников умилил трогательный кадр. Многие начали спорить, на кого больше похож Ратмир. «На папу похож, копия», «Ой вылитый папа», «Счастливые такие», «Настя, малыш очень на вас похож», «Да на маму Ратмир похож, просто глазки папины, очень красивые», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что после родов Решетова сначала мечтала похудеть, а потом решила на год отложить все планы по похудению. Она заверила, что научилась любить свое тело.