«Банановые»: Саша Савельева поделилась рецептом фирменных блинов

Саша Савельева всегда обладала стройной фигурой. Даже после родов певица поразила поклонников, так как нисколько не поправилась. Однако выяснилось, что в еде девушка себя не ограничивает. На Масленицу она собирается приготовить свои фирменные блины, чтобы побаловать себя и мужа Кирилла Сафонова, с которым недавно отпраздновала годовщину со дня знакомства. Специально для портала Teleprogramma.pro артистка раскрыла рецепт своих блинов.

«Вы знаете, я тесто для блинчиков всегда делаю „на глаз“, у меня бабушка так делала. Нет у меня такого рецепта, чтоб вот прямо соблюдать — два яйца, стакан молока… Фирменными у меня блинчики получаются, например, благодаря банану, который я добавляю прямо в тесто. Банановые блины!», — рассказала Саша.

Она также добавила, что в ее семье любят блины с разными начинками, включая сметану, варенье и сгущенку. Певица также не прочь полакомиться блинами с икрой. Именно эта начинка, к слову, любимая у свахи Розы Сябитовой. А вот известный сердцеед Прохор Шаляпин любит есть блины с абрикосовым джемом. По его словам, сам он это блюдо не готовит, но его подруги обычно умеют это делать и очень виртуозно.

А для тех, кто устал от стандартных начинок, шеф-повар Константин Ивлев предложил сделать блины со шпинатом и копченым сыром сулугуни. По его словам, также очень вкусными получаются блины с консервированным тунцом в собственном соку и хрустящим луком. Узнать еще больше фирменных рецептов звезд можно в большой колонке портала Teleprogramma.pro.