«Рецепт особой роли не играет»: Роза Сябитова раскрыла секрет вкусных блинов

Роза Сябитова любит выяснить у женихов и невеста на шоу «Давай поженимся!», что они умеют, как зарабатывают. Сама сваха часто дает советы, как найти вторую половинку. Немаловажным фактом она считает умение готовить. Сама 58-летняя ведущая, конечно, настоящая кулинарка. На кухне она может сделать практически все, включая блины. 24 февраля началась Масленица. Накануне этого праздника женщина рассказала, чем будет кормить гостей и какие блины ее любимые.

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В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Сябитова раскрыла секрет вкусных блинчиков. она сразу отметила, что сидит на диете, поэтому давно не делала этого вредного для фигуры блюда.

«Вообще блины и пирожки — это такие блюда, которые получаются хорошо, только когда „набьешь руку“. Нужно их делать часто, тогда будут получаться вкусно, а строгий рецепт особой роли не играет», — поделилась сваха.

Она призналась, что обожает блины на тонком тесте с дырочками. «Добиться такого эффекта помогает только опыт, интуиция. Вот в этом, наверное, и заключается секрет вкусных блинов», — отметила Роза.

По ее словам, на Масленицу к ней приедут родные, а также друзья. По словам ведущей, они мусульмане, но своих друзей в праздник побалуют блинами. Больше всего, из начинок, Сябитова любит красную икру. По ее словам, также она не прочь полакомиться сметаной и вареньем.

А вот шеф-повар Константин Ивлев предложил необычный рецепт блинов. Он предложил начинить блины шпинатом и копченым сыром сулугуни. По его словам, готовится такая начинка очень легко. Шпинат следует обжарить с чесноком на сливочном масле, сулугуни — просто нарезать кубиками или натереть, затем эти два ингредиента смешиваются и заворачиваются в блин, который можно пожарить или запечь в духовке.Еще больше рецептов звезд читайте в большой колонке портала Teleprogramma.pro.