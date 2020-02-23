Нюша поздравила всех с 23 февраля чужим стихотворением

23 февраля женщины традиционно поздравляют всех мужчин с Днем защитника Отечества, вот и певица Нюша решила не отставать и выложила поздравление в своем личном аккаунте в Instagram, вместе с трогательной фотографией. На снимке Нюшу обнимает ее возлюбленный, а она с закрытыми глазами и с нежной улыбкой трепетно прижимается к его обнаженному торсу. Текст под фотографией тоже отличный, стихи про настоящих мужчин, о том, что недостаточно родиться защитником, им нужно стать, чтобы мама могла гордиться таким сыном.

И все бы хорошо, вот только стихотворение это вовсе не Нюши, а его автора артистка почему-то решила не обозначать, скромно выдав стихи за свои. В оригинале же автором стиха «Мужество» является Лейла Джиоева, а вовсе не Анна Шурочкина.

Впрочем, подписчикам артистки такие мелочи не очень важны, большинство комментаторов хвалят стих и певицу за такое мастерское владение слогом.