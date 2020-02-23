Нет зубов и зрачков: Самбурская выложила жуткую фотографию в Instagram

Настасья Самбурская сумела вновь удивить своих подписчиков, на этот раз своим необычным внешним видом. В своем личном аккаунте в Instagram артистка выложила фотографию, на которой она выглядит довольно странно.

Самбурская как будто спит, рот ее слегка приоткрыт и видно, что верхняя челюсть как будто полностью пустая, за исключением одного зуба. Нельзя сказать, что фото выглядит соблазнительно или привлекательно, скорее оно максимально отталкивает. Впрочем, Настасья еще и подписала свое творение.

Как оказалось, фотография удивили и ее саму, особенно этот «зуб-одиночка». Она постаралась убедить своих читателей, что с ротовой полостью у нее все в порядке и неназванный стоматолог не даст соврать. То же самое может сказать и окулист, подтвердив, что у артистки оба зрачка на местах и все с ними в порядке.

Комментаторы уже изрядно посмеялись над фото, заявив, что обычно такие работы получаются у внезапных папарацци, но Настасья вновь их опередила, а кто-то заметил, что у Самбурской взгляд Элджея.