Девушка Илона Маска будет называть своего ребенка «они» и воспитывать в лесу

У нестандартного покорителя космоса Илона Маска и возлюбленная максимально необычная. Его беременная спутница жизни, 31-летняя певица Grimes (Клэр Буше) выступила с необычным заявлением. Девушка сообщила, что ее ребенок сможет сам выбрать свой пол, а родители в данном случае не будет настаивать на какой-то определенности. Так что если вдруг родится мальчик и сразу захочет стать девочкой — семья изобретателей будет не против.

В своем личном аккаунте в Twitter Клэр также рассказала и другие подробности, которые могут кому-то показаться дикостью. Женщина сообщила, что будет обращаться к своему дитя исключительно «они», а вовсе не «он» или «она». Такой подход поможет младенцу определиться с выбором, ну или окончательно его запутает, одно из двух. Но этого мало, ведь исполнительница планирует воспитывать свое чадо в лесу, чтобы современный мир его не испортил. Надеемся, что хотя бы часть из этих сообщений окажутся лишь шуткой.