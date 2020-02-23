Все, как у людей: на 23 февраля Бузова подарила возлюбленному носки

Скандальная певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram поздравительный пост для мужчин с 23 февраля. Она напомнила сильному полу, что защитник счастлив, если счастлива его девушка, и что даже самая сильная дама нуждается в поддержке и заботе.

В комментариях под этим постом возлюбленный звезды — блогер Дава (Давид Манукян) — оставил провокационный комментарий.

«Спасибо за носки! Жди 8 Марта», — написал мужчина, которого Ольга так долго искала. «Там были не только носки вообще-то», — ответила Бузова.

Если заглянуть в «сториз» к Даве, то он снял подарок от волюбленной. Это был набор носков от Versace, а также набор трусов от Dolce & Gabbana. Подписчики певицы не понимают ерничания мужчины, ведь подарок отнюдь не дешевый. Но Манукян уже пообещал «ответочку» на 8 Марта. Поклонники пары уже гадают, что это будет: дорогие букет и конфеты, наборы косметики и полотенец или все-таки что-то оригинальное?