«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото

Ведущая описала, каким должен быть защитник, чтобы женщина обнажилась перед ним.

Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото
Анфиса Чехова оригинально поздравила мужчин. Фото: globallookpress.com

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram. Для праздничного поста красавица выбрала обнаженную фотографию, на которой видны ее татуировки, правда, со спины. Ракурс женщина объяснила тем фактом, что защитник — это человек, прикрывающий тыл.

«Мои дорогие мужчины, долго думала, как вас поздравить, и решила, что эта фотография будет красноречивей слов. Будьте благородными, искренними и надежными, чтобы ваша женщина могла обнажить перед вами не только тело, но и душу!» — написала Анфиса.

В конце поздравления она призвала сильный пол защищать дам, даже иногда от них же самих. Взамен Чехова от лица всех женщин пообещала любить и уважать защитников, а также рожать им красивых детей.

Напомним, ранее портал Teleprogramma.pro сделал подборку Instagram-поздравлений с Днем защитника Отечества от знаменитых представительниц прекрасного пола.

Тэги

23 февраляАнфиса ЧеховаДень защитника Отечестваоткровенная фотографияпоздравление в соцсети
Loading...