Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото

Ведущая описала, каким должен быть защитник, чтобы женщина обнажилась перед ним.

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram. Для праздничного поста красавица выбрала обнаженную фотографию, на которой видны ее татуировки, правда, со спины. Ракурс женщина объяснила тем фактом, что защитник — это человек, прикрывающий тыл.

«Мои дорогие мужчины, долго думала, как вас поздравить, и решила, что эта фотография будет красноречивей слов. Будьте благородными, искренними и надежными, чтобы ваша женщина могла обнажить перед вами не только тело, но и душу!» — написала Анфиса.

В конце поздравления она призвала сильный пол защищать дам, даже иногда от них же самих. Взамен Чехова от лица всех женщин пообещала любить и уважать защитников, а также рожать им красивых детей.

Напомним, ранее портал Teleprogramma.pro сделал подборку Instagram-поздравлений с Днем защитника Отечества от знаменитых представительниц прекрасного пола.